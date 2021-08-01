Marmaris’te korkunç manzara! Keçiler yanarak can verdi!

Marmaris'te çıkan yangında, Osmaniye Mahallesinde de etkili oldu. Yangından en çok etkilenen yerlerden biri olan Osmaniye Mahallesi alev çemberinde kaldı. Marmaris-Osmaniye arası kilometrelerce yandı. Bazı evler kül oldu. Yöre halkı elinden geldiğince mücadele ederken vahim tabloyu çaresiz bir şekilde izledi. Doğa harikası mahallerin güzelliğini taçlandıran kızılçam ormanları tamamen kül oldu.

Osmaniye Mahallesinde 9 ev yangından etkilendi. Haçıağaç Sokakta yaşayan Fatma Aydın'ın 40 keçisi telef oldu. Alevlerin yayıldığı ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar yanarak can verdi. Kızılay Marmaris Şubesi, Osmaniye ve İçmeler Mahallesinde istasyon oluşturdu. Yaralı hayvanlar için yangın bölgesinde olduklarını kaydeden Kızılay Marmaris Şubesi Başkanı Ayşegül Mungan, yöre halkına her türlü destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. Mungan, yangın bölgesinde detaylı tarama yaptıklarını ve tespit ettikleri hayvanları kurtarma çalışması yaptıklarını ifade etti.





ONLAR BENİM EVLADIM GİBİYDİ



Hayvanları telef olan Fatma Aydın, "Benim onca yıllık emeğim yandı. Biz yanmaz diye düşünüyorduk ama yandılar. Çok üzgünüm. Onlar benim canım ciğerimdi, onlar benim evladım gibiydi. Her şey bir anda oldu. Hiç bir şey bulamadık. Su dahi bulamadık. 10 küçükbaş hayvanım kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Değer komşularımızın hayvanları köpekleri bağıra bağıra can verdiğini duydum. Kendi evime de sıçradı kendi imkânlarımla söndürdüm. Diğer komşularımızın hayvanlarını kurutabildiğimizi güvenli bölgeye aldık. Ama komşularımın yanan evlerini sadece seyrettim. Mahallemizin dört bir yanınınım alevler sardı. Elektrik yoktu alevler köyü aydınlattı. Diğer komşularımızın da çok sayıda hayvanları yandı. Tam anlamıyla cehennem gibi bir süreçti. Felaketi yaşadık." dedi.