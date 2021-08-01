Marmaris’teki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangın, bazı mahalleleri alev çemberine aldı. Tarihinin en büyük yangınını yaşayan Marmaris'in güzelliğini taçlandıran Kızılçam Ormanları küle döndü.



Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları hem karadan hem de havadan devam ediyor. Gün doğumuyla birlikte hava araçları da alevlerle mücadeleye başladı. Halk arasında paniğe neden olan yangın yüzünden yerleşim yerleri tahliye edilmeye başlanırken, yangın İçmeler, Orhaniye, Hisarönü ve Turunç bölgelerinde etkisini sürdürüyor.



KARADAN VE HAVADAN MÜCADELE



Marmaris genelinde çeşitli noktalarda süren yangının dördüncü gününde 9 helikopter, 3 uçak ve diğer kara yangın söndürme araçlarıyla ekipler alevlerle boğuşuyor. Kontrol altına alınma çalışmaları dördüncü günde de yoğun bir şekilde devam ediyor.





OSMANİYE ALEV ÇEMBERİNDE KALDI



Marmaris'te başlayan yangının en çok etkilediği Osmaniye Mahallesi'ni alevler sardı. Alev çemberinde kalan Osmaniye mahallesi ve Marmaris arasındaki ormanlık alan kilometrelerce alevlere teslim olurken, bazı evler küle döndü. Bölgede yaşayan vatandaşlar yangınla etkin şekilde mücadele ediyor. Marmaris'in meşhur Kızıl Çam Ormanları ise neredeyse tamamen küle döndü.



TAHLİYELER SÜRÜYOR



Yangından en çok etkilenen yerlerden biri olan İçmeler'in çevresi tamamen küle döndü. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevler yüzünden otellerde kalan müşteriler tahliye edildi. Yöre halkı elinden geldiğince mücadele ederken vahim tabloyu çaresiz bir şekilde izliyor.