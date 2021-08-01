Bodrum'da Mazı koyundan böyle tahliye edildiler! O anlar görüntülendi

Yangın nedeni ile mağdur olan vatandaşlar, Bodrum Kaymakamlığı, güvelik güçleri ve Bodrum Otelciler Derneği BODER, Denizciler, Bodto destekleri ile Bodrum Mazı Mahallesi'nden yangın nedeniyle tahliye edildiler.

Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'in bizzat katıldığı ve görev aldığı tahliyenin görüntülerine SABAH ulaştı. Görüntülerde kadın ve çocukların yangın alanında deniz yoluyla tahliye edildiği görülüyor.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden tahliye operasyonuna Bodrum dan çeşitli boyutlarda 18 tekne katıldı.

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Gece yarısı Bodrum dan yola çıkarak Mazıya gelen tahliye teknelerinin tahliye yolculuğu Mazı sahilinde bulunan iskelerden teknelere binilmesi ile başladı. 1088 kişinin tahliye edildiği operasyonda 14 kopek, 7 kedi, 1 tavsan da tahliye edildi.





Tahliye edilen vatandaşla , güvenlik sebebi ile bu gece (1 gece) Bodrumda kalıp, pazartesi günü Mazıya geri dönüşleri planlandığı öğrenildi.

Bugün bodrum turizmi, yerel yönetimi, halkı ve tüm paydaşları ile kriz anında çok önemli bir işe imza atıldı. Az çok demeden birçok kurum ve kişinin desteği ile gerçekleşen tahliye sırasında sorun yaşanmadı.



Denizden ve karadan Bodruma gelen herkes, ekiple tarafından sorunsuz bir şekilde konaklama yerlerine yerleştirildiği öğrenildi.

Şu anda Mazı ve İçmelerdeki yangın genel olarak kontrol altına alındığı bilgisi verilmiş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Bodrum Merkezinde , Mazı da, Bodrum Kaymakam ve Belediye Başkanı, Güvenlik güçleri, Belediye ekipleri ve Ormancıların kontrol ve soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti. STK lar, gönüllüler yoğun çaba harcadı. Bu yangında Orman yangın söndürme araçlarının yanı sıra TOMA lar 80 den fazla beton mikseri, beton pompası, iş makineler, su arazözleri , tankerler çok yoğun olarak çalıştılar.