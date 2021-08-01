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Giriş Tarihi: 1.8.2021 11:37 Son Güncelleme: 1.8.2021 11:40

MHP’den her üye için bir fidan

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MHP’den her üye için bir fidan

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, 11 Kasım Ağaçlandırma Günü’nde partiye üye herkes için bir adet fidan dikecek.

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı orman yangınlarının yaşandığı bu günlerde anlamlı bir çalışmanın hazırlığına başladı. İl teşkilatı, 11 Kasım Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidanı toprakla buluşturacaklar. İl Başkanı Erdal Baloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklama da 'Ülkemizi saran orman yangınları bizleri derinden üzmüştür. Türkiye'nin yeniden yeşilliğe bürünmesi, ilimizinde amaçlanmasına katkida bulunmak için 11 Kasım'da MHP Kırıkkale teşkilatlarına üye kaydı bulunan her vatandaşımız için bir fidan dikme kararı aldık. Bundan sonraki senelerde de kayıtlı üye sayısı kadar ilave fidan dikimi gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı. MHP'nin Kırıkkale'de 6 bine yakın üyesi bulunuyor.

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MHP’den her üye için bir fidan
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