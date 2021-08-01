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Giriş Tarihi: 1.8.2021 12:41 Son Güncelleme: 1.8.2021 12:43

Muğla Datça'da peş peşe depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Muğla Datça'da peş peşe depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Muğla'dan gelen son dakika haberine göre, en büyüğü 5'in üzerinde olmak üzere peş peşe çok sayıda deprem meydana geldi. Depremlerin çoğu, 3 ve üzeri büyüklükte meydana gelirken, yerleşim yerlerinden hissedilen depremler sonrası pek çok kısa süreli korku yaşıyor. Sismik hareketliliğin artması nedeniyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, özellikle Ege Bölgesi, Aydın, Muğla ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, başta Muğla ve çevresi olmak üzere, Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geliyor. Son deprem, yine Datça-Muğla merkez üssünde meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmazken, depremi hisseden çok sayıda vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu sosyal medya platformları üzerinden paylaştı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Muğla'da yaşanan depremlere ilişkin derinlik, büyüklük ve merkez üssü gibi detaylar...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Muğla Datça'da peş peşe depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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