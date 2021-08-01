AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, başta Muğla ve çevresi olmak üzere, Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geliyor. Son deprem, yine Datça-Muğla merkez üssünde meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmazken, depremi hisseden çok sayıda vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu sosyal medya platformları üzerinden paylaştı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Muğla'da yaşanan depremlere ilişkin derinlik, büyüklük ve merkez üssü gibi detaylar...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ