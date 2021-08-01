Muğla'da 2 yangın daha çıktı, kentte devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Yaklaşık bir saat önceye kadar Muğla'da 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha çıkan yeni yangınlarla birlikte yangın sayısı 5'e yükseldi.

2 MAHALLEDE DAHA YANGIN BAŞLADI

An itibariyle Marmaris, Köyceğiz, Bodrum yangınlarının ardından Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor

MARMARİS-DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri Datça ve Turunç karayollarını trafiğe kapattı. Tatil için farklı şehirlerden gelenler geri çevrilirken, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oldu. Datça tarafına geçmek isteyen bazı tatilciler ise yolun kapalı olmasını bilmediklerini belirterek, yolun açılmasını bekleyeceklerini ifade ettiler. Yetkililer gelen araçların yangın söndürme müdahale ekiplerini yavaşlattığını hatırlatarak Marmaris istikametine gelecek olan vatandaşların biraz daha sabırla beklemelerini talep etti.

MSB: DENİZDEN TAHLİYEYE DESTEK İÇİN 2 GEMİ SEVK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki 2 çıkarma gemisinin Marmaris'teki yangın nedeniyle vatandaşların denizden tahliyesine destek amacıyla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.