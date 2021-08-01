Son dakika haberler | O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars ve Ardahan çevreleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: