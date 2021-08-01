ODTÜ protokolünü bırak, deprem master planına bak

Jeoloji Mühendisi MHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Alparslan Koparal'dan Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ arasında imzalanacak olan İzmir'in depremsellik araştırmasına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

SABAH'a konuşan Koparal; "Önerilen proje kapsamında yapılması düşünülen iş paketlerinin önemli bir kısmı zaten daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi veya diğer araştırmacılar tarafından yapılmış veya yapılmaktadır. Adı geçen protokolün kabul edilmesi mükerrer çalışmalara neden olacağı için hem zaman israfı hem de maddi kaynakların gereksiz yere harcanması açısından son derece sakıncalıdır. Bunun yerine, var olan yapı stokunun depreme karşı dirençliliğinin ortaya konmasını sağlayacak kentsel dönüşün çalışmalarına öncelik verilmelidir." Diye konuştu.

BU ÇALIŞMALAR DAHA ÖNCE YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ arasında İzmir'in depremsellik araştırması ve Bayraklı, Bornova ve Konak ilçe sınırları içerisindeki yaklaşık 10 bin 802 hektarlık alanın zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesine ilişkin ortak hizmet projesine ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin MHP'li meclis üyesi Jeoloji Mühendisi Alparslan Koparal, önerilen proje kapsamında yapılması düşünülen iş paketlerinin önemli bir kısmının zaten yapıldığını söyledi. Geri kalan kısmın da 13 Temmuz 2021 günü açıklanan TÜBİTAK'ın desteklediği projeler kapsamında yapılmasına karar verildiğini hatırlatan Koparal; "Dolayısıyla ODTÜ ile imzalanması istenilen protokol kapsamındaki iş paketlerinin önemli bir bölümü daha önce tamamlanmış projeler veya TÜBİTAK tarafından yeni desteklenmesine karar verilen projeleri içermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İzmir ölçeğinde 50 yıldan beri 25 bin, 5 bin ve 1000 ölçeğinde jeolojik haritalama çalışmaları yapılmaktadır. İzmir ilinin yerel bir üniversitesi olarak haritalama çalışmalarının tümü envanterlerinde mevcuttur. Bu haritaların revizyonu bölüm tarafından çok kısa bir süre içinde yapılabilecektir." Dedi.

KİM DENETLEYECEK?

Ayrıca Protokolde işin teknik şartnamenin de yüklenici tarafından hazırlanacağına ilişkin madde bulunduğunu hatırlatan Koparal; "Teknik şartnamesi olmayan bir işin bedeli neye göre ve nasıl belirlenmiştir? Bu denli hassas bir bilimsel çalışmanın müşavirlik ve kontrolörlük hizmetini kim yürütecektir? Saha ve arazi çalışmaları, yüklenicinin vereceği kararlar ve yapacağı tüm çalışmaların denetime tabi tutulmaması ileriye dönük büyük sorunları da muhtemelen beraberinde getirecektir... Gibi soru işaretli konular da ortadadır. Adı geçen protokolün kabul edilmesi, mükerrer çalışmalara neden olacağı için, hem zaman israfi, hem maddi kaynakların gereksiz yere harcanması açısından son derece sakıncalıdır. Bunun yerine var olan yapı stokunun depreme karşı dirençliliğinin ortaya konmasını sağlayacak kentsel dönüşün çalışmalarına öncelik verilmelidir." Diye konuştu.

FIRSAT VERİLMELİ

Bu kapsamda DEÜ'nün İzmir ilinde depremden kaynaklanacak riski azaltmak için önerdiği 'Bütünleşik İzmir Deprem Senaryosu ve Master Planı (BİZDEMAP) projesine kulak ve fırsat verilmesi gerektiğini hatırlatan Koparal, böylece israfın da önüne geçilebileceğini ifade etti.