Orman kahramanları kaplumbağayı böyle kurtardı! İşte o anlar

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleler tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son açıklamasına göre 32 şehirde 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alınırken, devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

ORMAN KAHRAMANLARI CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de yangınlara karşı kahramanca mücadele ediyor. Orman yangınlarında ise hayvanlar ya zarar görüyor ya da zor anlar yaşıyor. Orman Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından Orman kahramanlarının canla başla çalışmalarını gösteren görüntüler paylaşıyor.

KABLUMBAĞANIN KURTULUŞU PAYLAŞILDI: "EN ÇOK ONUN CANI YANDI"

Orman Genel Müdürlüğü bu seferki paylaşımında ormanda yangın arasında kalan bir kaplumbağanın ekipler tarafından nasıl kurtarıldığının görüntüsü paylaştı. Bu paylaşımda Orman Genel Müdürlüğü, "Ne ormanda ateş yaktı, ne de ormana çöp attı. Ama en çok onun canı yandı. Bu kaplumbağa gibi yangından bir nefes daha kurtarmak için canını dişine takan ormanın kahramanlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.