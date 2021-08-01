Parkta kaybolan Nisanur 7 saat sonra bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen olayda, annesi Çiğdem Akgül ile birlikte parka giden otizmli Nisanur Akgöz, bir süre sonra gözden kayboldu. Anne Akgül, gözden kaybolan kızını bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda Polis Özel Harekat, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaybolan küçük kızın bulunması için ekipler ve mahalle sakinleri seferber oldu. Tedbir amaçlı bölgeye sağlık ekibi de sevk edildi.

7 SAAT SONRA BULUNDU

Yüzde 90 duyma engelli olduğu ve konuşamadığı belirtilen küçük kız, bir sitenin sığınağında uyurken bulundu. 7 saat sonra Polis Özel Harekat ekipleri tarafından bulunan Nisanur, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.