Son dakika haberi: Marmaris kahramanı Şahin Akdemir Türkiye'yi ağlatmıştı: Ön otopsi raporu ortaya çıktı!

Son dakika haberi:Marmaris'te çıkan orman yangınının ilk gününde yangın söndürme personeline su ve ayran taşıyan Şahin Akdemir, İçmeler mahallesindeki yangında yaşamını yitirmişti. Şahin'in ölüm sebebi henüz belirlenemezken, baba Ali Akdemir ön otopsi raporunda yazanları SABAH'a anlattı.
Baba Ali Akdemir, Şahin'in yoğun dumana maruz kalarak zehirlendiğini belirterek, bunun ön otopsi raporunda yazdığını aktardı. 25 yaşındaki Şahin Akdemir, Marmaris'teki yangının ilk gününde diğer vatandaşlar gibi söndürme çalışmalarına kahramanca destek verdi.
Akdemir, yangının ilk çıktığı alanın hemen arka tarafında bulunan İçmeler mevkiinde söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine motosikletiyle içme suyu götürürken alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi Sazak mahallesi merkez camiinden kaldırıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz günü orman yangınlarının sürdüğü Antalya ve Muğla'da incelemelerde bulunmuş, vatandaşlara seslenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te gerçekleştirdiği halka seslenişin ardından orman yangını sırasında gönüllü olarak söndürme ekiplerine yardım götüren Şahin'in anne ve babası ile görüştü. Baba Ali Akdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi ilk defa SABAH'a anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine başsağlığı dilediğini belirten baba Akdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "gereken neyse yapılacak" dediğini kaydetti.
"VATAN SEVDALISIYDI"
Akdemir'in dumandan zehirlenerek mi yoksa yanarak mı hayatını kaybettiği merak edilirken, babası Ali Akdemir, ön otopsi raporunda Şahin'in dumandan zehirlendiğinin yazdığını açıkladı. Baba Akdemir, Şahin'in toprak, vatan ve bayrak sevgisi olduğunu bildirdi.
"BENİM OĞLUM İTFAİYEYE YARDIM GÖTÜRÜRKEN ŞEHİT OLDU"
Şahin'in askerliğini şoför olarak Hakkari'de yaptığını anlatan baba Akdemir, Şahin'in kullandığı arabanın mayının üzerinden geçtiğini ve Şahin'in bu saldırıda yaralandığını aktararak, "Benim oğlum orada, 'vatan için şehit olurum' dedi.
Burada da ormanın içinde hayvanlar, orman yanmasın diye devletin memuruna yardım götürürken yoğun dumanda boğularak şehit oldu" diye konuştu.