Son dakika haberi: Marmaris kahramanı Şahin Akdemir Türkiye'yi ağlatmıştı: Ön otopsi raporu ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te gerçekleştirdiği halka seslenişin ardından orman yangını sırasında gönüllü olarak söndürme ekiplerine yardım götüren Şahin'in anne ve babası ile görüştü. Baba Ali Akdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi ilk defa SABAH'a anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine başsağlığı dilediğini belirten baba Akdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "gereken neyse yapılacak" dediğini kaydetti.