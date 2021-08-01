Şanlıurfa’da 24 saat yangın nöbeti

Şanlıurfa'da itfaiye ekipleri, kent genelinde orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmaları başlatan itfaiye ekipleri, Şanlıurfa genelindeki orman girişlerinde nöbet tutuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı orman yangınlarına karşı kent merkezinin yanı sıra 13 ilçedeki istasyonlarda 7 gün 24 saat görev başında hazır bulunuyor.

ŞANLIURFA'DA ORMAN GİRİŞLERİNDE NÖBET TUTULUYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tüm personeliyle olası yangınlar için aralıksız çalışan ekipler, özellikle yaz aylarında sık sık çıkan yangınlara karşı her yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli önlemleri aldı.

Son günlerde Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Şanlıurfa'da da yaşanmaması için bir takım tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında orman girişlerinde nöbetçi itfaiye uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği halinde olan itfaiye ekipleri, arazöz, su tankerleri ve merdivenli itfaiye, arama kurtarma araçları ile görev için hazır bekliyor.

Şanlıurfa Valiliği kararıyla kent genelinde muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı kentte önlemlerini artıran itfaiye ekipleri, teyakkuz halinde bekletiliyor.

Şanlıurfa'da orman alanlarında önleyici tedbirler alınarak itfaiye devriye ekipleri ve nöbetçi itfaiye araçları orman girişlerinde konuşlandırıldı.