Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Sıcaklardan dolayı sulama kanalına kenarına giden 14 yaşındaki Hüseyin E. dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Dengesini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştüğünü ve gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri sulama kanalı çevresinde güvenlik önlemi alarak arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmalarının başlamasının ardından olay yerine gelen Su altı dalgıç polisleri sulama kanalına girerek kaybolan genci aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kanala düşen gencin cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan cansız beden otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.