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Giriş Tarihi: 1.8.2021 21:52

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde sulama kanalına dengesini kaybederek düşen 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay Bozova İlçesine bağlı Argıncık Kırsal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahalleye Gaziantep'in Nizip İlçesinden komşuları ziyaret etmek için gelen ailenin 14 yaşındaki oğlu serinlemek için sulama kanalı kenarına gitti.

Sıcaklardan dolayı sulama kanalına kenarına giden 14 yaşındaki Hüseyin E. dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Dengesini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştüğünü ve gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri sulama kanalı çevresinde güvenlik önlemi alarak arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmalarının başlamasının ardından olay yerine gelen Su altı dalgıç polisleri sulama kanalına girerek kaybolan genci aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kanala düşen gencin cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan cansız beden otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti
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