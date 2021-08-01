Şanlıurfalı Gazi'nin mutlu günü

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, 01.01.2016 tarihinde Şırnak Cizre'de pkk terör örgütüyle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Sözleşmeli Er Mahmut Topçu'un düğün törenine katıldı.

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, 01.01.2016 tarihinde Şırnak Cizre'de pkk terör örgütüyle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Sözleşmeli Er Mahmut Topçu'un düğün törenine katıldı.

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, 01.01.2016 yılında Şırnak Cizre'de pkk terör örgütüyle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Sözleşmeli Er Mahmut Topçu'un düğün törenine katıldı. Gazinin düğün törenine Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz Aile Sosyal Hizmetler Şehit Gaziden biriminden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan Şehit Gazi Birlik Sen İl Başkanı Müslüm Demir ve Çok Sayıda davetli katıldı. Gazi Mahmut Topçu ve Efsane Demir çiftinin mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak nikâh şahitliğini yapan Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz Aile Sosyal Hizmetler il Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan Şehit Gazi Birlik Sen İl Başkanı Müslüm Demir ve Şehit Babası Mehmet Telli, genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar dilediler.