Şanlıurfaspor’da moraller üst seveydi

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfaspor, ilk hazırlık maçını Sakaryaspor ile yapacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, 2021-2022 futbol sezonu için kamp çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Gürses Kılıç yönetiminde yoğun çalışma yürüten Sarı-Yeşilli ekip, ilk hazırlık maçını Sakaryaspor ile oynayacak. Hazırlık maçı, 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Teknik Direktör Kılıç, oynanacak hazırlık maçında takımdaki eksiklikleri görecek. Şanlıurfaspor Basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat Bolu kampımız devam ediyor takım olarak iyi durumdayız kamp döneminde eksiklerimizi gidermeye. Çamı yiyoruz çok kaliteli futbolcuları transfer ettik birkaç futbolcu ile görüşmelerimiz devam ediyor.dedi