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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Şehit aileleri, Eren’in kabrini ziyaret etti

Şehit aileleri, Eren’in kabrini ziyaret etti
KIRŞEHİR Şehit Aileleri Derneği, 2017 yılında Trabzon'da PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösterirken, hain teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar" projesi kapsamında Kırşehir'den, 30 şehit ailesi 'Bozkırdan Karadeniz'e' kardeşlik gezisi düzenledi. Trabzon'da Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret eden şehit aileleri şehidin annesi Ayşe Bülbül ile de kucaklaştı. Kabir başında dualar edildikten sonra Ayşe Bülbül'e Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
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Şehit aileleri, Eren’in kabrini ziyaret etti
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