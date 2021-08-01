Şehit bebek ve annesi, mezarı başında anıldı

HAKKARİ
'NIN Yüksekova
ilçesinde 3 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya
(25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, olayın yıl dönümünde anıldı. Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir
(60), "Üç sene oldu ama acım dinmiyor. Buraya gelip onlarla konuşuyorum. Torunumu en son olaydan 15 gün önce kucağıma almıştım. İyi bir çocuktu" dedi. Bedirhan ve annesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de şehit edilmişti.