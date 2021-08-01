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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Sele kapılan çocuk kurtarıldı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Sele kapılan çocuk kurtarıldı

VAN'IN Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle mahallede 5 ev yıkıldı. Hayvanlarını toplamaya çalışan Kader Yurtseven isimli genç kız sel sularına kapıldı. Akrabaları, sel suyunun sürüklediği genç kızı son anda yakalayarak sudan çıkardı. Çamura bulanan ve nefes almakta zorlanan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sele kapılan bir minibüs de metrelerce sürüklendi. Evleri yıkılan ailelerden 3'ü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi.

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Sele kapılan çocuk kurtarıldı
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