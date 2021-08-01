Seydikemer’de orman nöbeti

Turizm cenneti doğa harikası Muğla'da yangınlar çeşitli noktalarda devam ediyor. Marmaris ve Köyceğiz'de devam eden alevlerle mücadele sürüyor. Paniğe neden olan yangında turistik tesisler ve evler tahliye edildi. Bazı noktalar alev çemberinde kaldı.



GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ



Yangınlarla mücadele eden Muğla'da tam seferberlik havası hakim. Alevlerin yükseldiği noktalarda takviye erzak ve ekipman desteği sürüyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, muhtar ve vatandaşların orman nöbeti tüpünü söyledi. Nöbet tutan herkese teşekkür eden Yakup Otgöz şöyle konuştu: "Yangınlarla mücadele ettiğimiz, zor süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde ilçemizin her köşesine sahip çıkan başta 65 mahalle muhtarlarım olmak üzere, sabahlara kadar nöbet tutan gönüllü ilçe halkıma sonsuz teşekkür ediyorum. Gün birlik olma günü, gün ormanlarımıza sahip çıkma günü. Bıkmadan, usanmadan nöbete devam.."