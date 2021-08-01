Silahı zapt edemedi, 3 kişiyi vurdu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan bir düğünde havaya ateş açan 70 yaşlarındaki bir kişi silahı zapt edemeyince 3 kişiyi yaraladı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Akçakent mahallesinde yapılan bir düğünde, misafirler arasında adeta silah sıkma yarışı yaşanınca ortalık kan gölüne döndü. Havaya silahla ateş açanlar arasında bulunan 70 yaşlarındaki bir kişi ateş ettiği sırada silahı zapt edemeyince, namludan çıkan mermiler 3 kişiyi yaraladı. Düğün meydanı bir anda kana bulanırken yaralılar ambulans ve özel araçla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen yaralılardan Mesut Özoğlu yaşamını yitirdi.

Mesut Özoğlu'nun cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavileri ise Nizip Devlet Hastanesinde devam ediyor.