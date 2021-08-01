Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 2 orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olmuştu. Yangın, rüzgarın etkisiyle, Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştır.

Yerleşim yerlerinde de etkili olan yangında, birçok ev boşaltılmış ve evleri zarar gören vatandaşlar, güvenli bölgelerdeki tesislere yönlendirilmişti.