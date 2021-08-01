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Giriş Tarihi: 1.8.2021 08:11 Son Güncelleme: 1.8.2021 08:11

Son Dakika: Datça’da korkutan deprem

Son Dakika: Datça’da korkutan deprem

Son Dakika Datça’da deprem: Ege Denizi’nde günlerdir devam eden depremlere bir yenisi eklendi. Muğla Datça açıklarında şiddetli birdeprem meydana geldi. Datça açıklarında meydana gelen ve şiddeti AFAD tarafından 5.5 olarak ölçülen deprem, Muğla ve çevre illerdeki vatandaşları korkuttu. Bu sabah depreme uyanan halk, deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, depremin artçısı olacak mı sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın konuyla ilgili açıklamaları takip ediliyor. İşte Kandilli son depremler listesi ve depreme ilişkin merak edilenler.

Son Dakika Datça'da deprem: Saat 07:31 sularında Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. Datça açıklarındaki depremi hisseden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile depremin şiddetini araştırmaya koyuldu. Son günlerde ufak çaplı depremlerin yaşandığı bölgede halk, Muğla'daki deprem kaç şiddetinde, depremin merkez üssü neresi gibi sorularla araştırmaya koyuldu. Depremin artçısı olacak mı diye endişelenen vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarını takip ediyor. Kandilli son depremler listesi ile son ülkemizde meydana gelen depremler haberimizde.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.




Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.01 07:31:26  36.3752   27.0002        9.0      -.-  5.5  5.7   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 07:24:32  36.4213   27.6570        9.6      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 07:18:19  36.3392   27.1192        4.9      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 07:16:10  36.2552   27.1067       22.9      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 07:12:47  36.2900   27.1132        4.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 07:11:27  36.3390   27.0087        3.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 07:08:33  36.3228   27.1193        9.5      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 06:58:05  36.2433   26.9870        5.4      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 06:57:13  36.3175   27.0860       23.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 06:48:20  36.3798   27.2390       11.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 06:44:09  36.3068   27.1022       23.6      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 06:27:50  36.2890   27.1100       13.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 06:25:33  36.2753   27.0800       12.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 06:22:12  36.1618   27.0748       26.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 06:20:44  36.3765   27.0817        5.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 06:18:56  37.8038   27.0335        4.7      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.01 06:16:44  36.2380   27.0215       17.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
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Son Dakika: Datça’da korkutan deprem
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