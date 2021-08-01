Son Dakika Datça'da deprem: Saat 07:31 sularında Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. Datça açıklarındaki depremi hisseden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile depremin şiddetini araştırmaya koyuldu. Son günlerde ufak çaplı depremlerin yaşandığı bölgede halk, Muğla'daki deprem kaç şiddetinde, depremin merkez üssü neresi gibi sorularla araştırmaya koyuldu. Depremin artçısı olacak mı diye endişelenen vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarını takip ediyor. Kandilli son depremler listesi ile son ülkemizde meydana gelen depremler haberimizde.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.