Son Dakika Datça'da deprem: Saat 07:31 sularında Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. Datça açıklarındaki depremi hisseden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile depremin şiddetini araştırmaya koyuldu. Son günlerde ufak çaplı depremlerin yaşandığı bölgede halk, Muğla'daki deprem kaç şiddetinde, depremin merkez üssü neresi gibi sorularla araştırmaya koyuldu. Depremin artçısı olacak mı diye endişelenen vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarını takip ediyor. Kandilli son depremler listesi ile son ülkemizde meydana gelen depremler haberimizde.
OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.08.01 07:31:26 36.3752 27.0002 9.0 -.- 5.5 5.7 AKDENIZ İlksel 2021.08.01 07:24:32 36.4213 27.6570 9.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.01 07:18:19 36.3392 27.1192 4.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.01 07:16:10 36.2552 27.1067 22.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 07:12:47 36.2900 27.1132 4.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 07:11:27 36.3390 27.0087 3.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 07:08:33 36.3228 27.1193 9.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.01 06:58:05 36.2433 26.9870 5.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 06:57:13 36.3175 27.0860 23.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 06:48:20 36.3798 27.2390 11.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.01 06:44:09 36.3068 27.1022 23.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 06:27:50 36.2890 27.1100 13.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 06:25:33 36.2753 27.0800 12.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 06:22:12 36.1618 27.0748 26.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.01 06:20:44 36.3765 27.0817 5.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.01 06:18:56 37.8038 27.0335 4.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.08.01 06:16:44 36.2380 27.0215 17.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel