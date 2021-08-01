SON DAKİKA! KPSS soruları ve cevap anahtarları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS soruları ve cevap anahtarları burada

2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2021) genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Kamu personeli olmak isteyerek sınava giren adaylar doğru - yanlış sayılarına bakarak puan tahmini yapmak amacıyla soru ve cevap anahtarlarına erişmek isteyerek KPSS soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI!

2021 KPSS 2021 KPSS genel yetenek - genel kültür ile eğitim bilimleri soruları soruları ve cevap anahtarları ile merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;

KPSS SORULARI YAYIMLANDI!

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden KPSS genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının sorularının %10'luk bölümü yayınlandı. Aşağıdan linklere tıklayarak erişebilirsiniz

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı. Buna göre adaylar, 10.15'te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00'da girmeleri gerekiyor. 10.00'dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.