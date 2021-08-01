Sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı

ADANA
merkezli 8 ilde, satış siteleri ve sosyal medya
üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 kişiyi 250 bin lira dolandıran şebekeyi deşifre etti. Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, 3'ü kadın 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 15 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.