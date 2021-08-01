Tatil için gelmişti, Rus öğrenciden 3 gündür haber yok!

İddiaya göre, Varşova'daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesinde öğrenim gören Makar Fedorovich Raginden adlı bir öğrenci, iddiaya göre 'kalıcı ikamet izniyle' yaşadığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece havayolu üzerinden 'Türkiye'ye tatile gidiyorum' diye ayrıldı. 16 Temmuz sabahı Vilnius'tan İstanbul'a gelen ve Türkiye'de müze ve ören gibi tarihi varlıklarda vakit geçiren Rus kökenli öğrenci, geçirdiği sürenin sonunda yaşadığı Litvanya'ya geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi harekete geçti.



DÖNÜŞ UÇAĞINA BİNMEMİŞ



Ragbinden'in, 29 Temmuz'da akşam yerel saatle 17.00'de İstanbul-Vilnius arası sefer yapan THY'ye ait tarifeli uçakla Litvanya'ya dönüş bileti aldığı ancak uçağa binmediği ortaya çıktı. Uçağa binmeyince bu kez gencin ailesi telaşla Türkiye'ye geldi. Gencin Fatih'te kaldığı otelden alınan bilgiye göre eşyalarının henüz odada olduğu öne sürüldü. Gencin 28 Temmuz sabahı otelden çıkarak geceyi geçirmek için de otele bir daha dönmediği bilgisi aktarıldı.





AİLESİ İSTANBUL'A GELDİ



28 Temmuz'da Adalar'a gitmek ve tarihi yerleri gezme fikrini ailesi ile paylaştığı öğrenilen Raginden'ın hayatından endişelenen annesi Anna Zhidkikh, önceki gün iz sürmek için geldiği İstanbul'da oğlunun bulunması için harekete geçti. Zhidkikh, İstanbul Emniyetine giderek polise oğlu için 'kayıp' başvurusunda bulundu. Litvanya'da yaşayan Rusya vatandaşı Raginden'in bulunması için devreye giren polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Gencin kaldığı otelin güvenlik kamera görüntüleri başta olmak üzere, gezip dolaşabileceği güzergahta bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan emniyet ekipleri, 20 yaşındaki Makar Fedorovich Raginden'in temas halinde olabileceği kişiler hakkında bilgi topladı.



HER İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR



Raginden'in iki hafta boyunca nerelerde gezdiği, kimlerle görüştüğü ve irtibatlı olduğu kişilerin bilgisine başvuran polis, gencin bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis, illegal örgütlere katılım şüphesi de dahil Raginden'in Adalar'a gitme fikrini paylaştığı kaybolduğu günden itibaren oluşabilecek her şüpheli durumu tek tek inceliyor.