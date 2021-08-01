Trabzon’da Kovid-19 vaka artışı sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı. 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 107 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 73 milyon 137 bin 890 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

GENÇ KUŞAKTA AŞILANMA ORANI DÜŞÜK

Trabzon'da da vaka sayıları artış göstermeye başlarken, hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ise yoğunluk yaşıyor. Trabzon Sağlık İl müdürü Hakan Usta ,vaka durumlarıyla ilgili SABAH'a konuştu.

Usta yaptığı açıklamada, "İlimizde Kovid-19 vaka sayılarımız ciddi bir şekilde artış göstermekte olup gidişat vakaların daha yukarılara çıkacağı şeklinde görülüyor. Özellikle aşısız olanlar olmak üzere hastaneye yatışlar, yoğun bakım yatışları da artış göstermekte. Yoğun bakım yataklarımız ile ilgili doluluk nedeniyle yeni yerler açış yoluna tekrardan girmiş durumdayız. Yine bütün hastanelerimizde Kovid pozitif vakalarını yönetmeye başlıyoruz .İlimizdeki özellikle genç kuşakta aşılanma oranlarının düşük olması ,bu kesimin hareketliliğinin fazla olması, temas oranının yüksek olması ve taşıyıcılık özelliklerinden dolayı vaka sayılarımız gittikçe artmaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe, temizlik kurallarını çok daha sıkı bir şekilde uygulamaları ve bir an önce aşı hakkı çıkmış olanların, hangi aşıyı bulabiliyorlarsa o aşıyı ivedilikle yaptırmalarıdır. Birlikte düşünüp birlikte uygularsak başarılı olabiliriz" dedi

Trabzon'da günlük 300'ün üzerinde kişinin koronavirüse yakalandığını belirten Usta, " filyasyon ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine giderek kontrollerini sürdürüyor. Ekipler,aşı konusunda vatandaşlarımızı uyarıp, toplum hassasiyeti nedeniyle aşı olmayanların ivedi aşı olması için bilgilendiriyor"dedi