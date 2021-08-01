Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir'den birlik çağrısı:

Özdemir, yazılı açıklamasında, toplumun son günlerde her zamankinden daha çok, daha sıkı ve daha fazla birlik, beraberlik ve sevgiye ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hangi vicdansız, hangi cani, hangi hain ormanlarımıza, varlığımıza, bütünlüğümüze kastettiyse, yüce devletimiz onu bulup, çıkarıp cezasını verecek güçtedir. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi, Anadolu ve Trakyası ile bu ülke bizimdir. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi hepsi bizim insanımız. Birlik olmalıyız, dirlik olmalıyız, diri olmalı, gönül gönüle, el ele, yan yana durmalıyız ki bu ve benzeri felaketlerden ve bunları başımıza açanlardan hep birlikte kurtulalım."

-"ERDOĞAN'IN FERASETİ VE TECRÜBESİ İLE BU BELAYI DA ATLATACAĞIZ"

Türklerin beş bin yıldır süregelen devletlerinde, birçok hain ve bedbaht çıktığına dikkati çeken Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya durdukça var olacak devletimizin içinden böylesi hainler çıkmaya da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bu musibetlerden kurtulmanın tek ve yegane yolu birbirimize eskisinden daha fazla saygı duyup, sahip çıkıp, kenetlenmektir. Yüce devletimize güvenelim, onu sahiplenelim, sevelim. Göreceksiniz ki devletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve onca yıllık tecrübesi ile bu belayı da atlatacağız. Canlar, canı yananlar, kardeşlerim; devletimizin varlığı bizim varlığımız, birliğimizdir, onu bozacak provokasyonlara gelmeyelim, müptezellere uymayalım. Her zaman olduğu gibi biz bize yeteriz, birbirimize sahip çıkalım."