Üçüz bebek sevinci

Rize'de yaşayan Aksu ailesinin üçüz bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerine maddi imkânsızlıklar nedeniyle nasıl bakacağını bilemeyen ve bu nedenle devletten yardım isteyen baba Gençağa Aksu konuştu.

Pandemi nedeniyle işten ayrılan baba Gençağa Aksu, iki yıllık evli olduklarını, üçüz bebek sevincini yaşadıklarını, ancak maddi imkânsızlar nedeniyle yardım eli uzatılmasını istedi. Aksu sözlerinde, "Allah olmayanlara da versin. Üçüz beklemiyorduk. 'Çevremizden bizlere bunları nasıl bakacaksınız' diye soruyorlar. Şu an alışma sürecindeyiz. Allah inşallah rızkını verir" dedi.

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Anne Asena Aksu ise, "Çocuğumuz olsun çok istiyordum. Doğumum sezaryanla oldu. Bebeklerim 34 hafta olarak iki erkek, bir kız olarak dünyaya geldiler. Üçüzlerime Mihrima, İsmail Asaf ve Muhammet Haşım isimlerini koyduk. Allah'a şükürler olsun ki 3'ünü de sağ salim elimize aldık. Allah herkese versin" dedi.

"26 YAŞINDA ÜÇÜZLERİ OLDU"

Trabzon'da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Dr. Adnan Aslan'da doğumun sıra dışı bir doğum olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Aile Rize'den bize geldi. Doğum öncesi takiplerini yaptık. Anne 26 yaşında. Bebekler 34 haftalık olarak yaklaşık 6 hafta kadar önce sezeryanla dünyaya geldi. Bebeklerimizin kız olanı bin 350 gram, erkekler ise bin 500- bin 600 gram civarındaydı. İkisi akciğer yetmezliği ile doğdu. Birinin klinik durumu daha iyiydi. Takipler neticesinde bebekleri ailesine sağlıklı bir şekilde teslim ettik. Kendilerine bir takım önerilerde bulunduk ve çocuklarına kavuştular. Son derece mutlu bir ortam oldu. Onlarda çok mutlu, biz de çok mutlu olduk. Benim bu zamana kadar rastladığım ikinci üçüz gebelik. Tüp bebeklerde daha sık görülüyor. Diğer vakamız 40 yaşında idi bu anne ise 26 yaşında. İlk gebeliği düşük, ikinci gebeliği normal gebelik, üçüz bebek olarak gerçekleşti" dedi.