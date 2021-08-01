Usta oyuncu yaşamını yitirdi

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi, oyuncu, yönetmen ve ses sanatçısı Nedret Güvenç, 91 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro sahnesine çıkan ilk Türk kadın oyuncu Afife Jale'den beri kadınların tiyatroda var olabilme mücadelesinde sembol isimlerinden biriydi. Birbirinden önemli projelerde yer alan Güvenç'e 1998'de devlet sanatçısı unvanı verilmişti. Ünlü oyuncunun eşi Okan Bilgütay
'ın da iki ay önce koronavirüse yenik düştüğü öğrenildi. Sanatçının vefatı tiyatro dünyasını yasa boğdu. Yeğeni Ece Uslu
başta olmak üzere, Filiz Akın
, Hülya Koçyiğit
, Işıl Yücesoy
, Nedim Saban
, Hakan Altıner
, Nilgün Belgün, Çiçek Dilligil, Süha Uygur
gibi isimler taziye mesajı yayımladı.
Ece Uslu:
Büyük teyzem Nedret Güvenç Bilgütay'ı maalesef dün sabaha karşı uykusunda kaybettik. Zorlu bir yaşamın ardından kendisine harika bir hayat kurdu. Rahmetli eşi Okan Bilgütay ile birlikte aşklarını ve aralarındaki saygıyı hiçkaybetmediler. O güzel aşklarına hepimiz imrendik. Şimdi artık tekrar bir aradalar. Hepimizin çok kıymetlisiydin. Işığınla aydınlat gittiğin yeri."
Işıl Yücesoy:
Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın Nedret Güvenç gibi bir çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun.
Hülya Koçyiğit:
Yeşilçam'ın vefakâr annesi, iyi kalpli kadını Nedret Güvenç'i kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. O güzel, yumuşacık, benzersiz sesinle ve güler yüzünle hep kalbimizdesin Nedret Abla. Başımız sağ olsun.
Süha Uygur:
Nedret Güvenç... Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti... Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi... Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu...
YARIN UĞURLANACAK
ŞEHİR
Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Nedret Güvenç için 2 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.