Vip dolandırıcı yakayı ele verdi





Şar'ın para ilişkilerinden yargı mensuplarının bilgisi olmadığı belirlendi. Şar'ın bir uyuşturucu davasında ise sanığın alacağı cezayı indirteceği gerekçesiyle 200 bin lira aldığı, bir başka kişiden de cezaevinden çıkarmak vaadiyle 1 milyon lira aldığı tespit edildi.