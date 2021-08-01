Whatsapp Hikaye Gizleme - Whatsapp’ta Hikeye (Story) Gizleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp, anlık mesajlaşmanın yanı sıra kullanıcılarına görüntülü konuşma, sesli konuşma imkanı da sağlıyor. Her türlü iletişiminizi bu uygulama üzerinden sağlayabileceğiniz gibi arkadaş Listenizde yer alan kişiler ile fotoğraf paylaşma imkanı da sahipsiniz. WhatsApp'ta paylaştığınız hikayeler 24 saat süreyle arkadaşlarınızla açık hale geliyor. WhatsApp hikaye gizleme nasıl yapılır sorusu da kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, WhatsApp'ta hikaye gizleme nasıl yapılır? WhatsApp Story Durum gizleme adımlarına aşağıda yer verdik.

WHATSAPP HİKAYE GİZLEME NASIL YAPILIR?

1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan bu uygulama her geçen gün kendini yenileyerek kullanıcılarına önemli özellikler sunuyor. WhatsApp'a son yıllarda gelen özelliklerden bir tanesi de Story paylaşma oldu. O arkadaş listenizde yer alan kişilere paylaştığınız durumları göstererek etkileşim halinde kalabilirsiniz. Paylaştığınız fotoğrafları Yada videoları gizlemek istediğiniz kişileri ise manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kişiyi gizleyerek paylaştığınız durumları görmemesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için izleyeceğiniz adımlar ise oldukça basittir.

Whatsapp'ta hikaye gizlemek için;

Öncelikle Whatsapp uygulamasını açınız.

Daha sonra ayarlar sekmesine tıklayın.

Buradan hesap penceresine geçiş yapın.

Gizlilik ayarlarından duruma tıklayın.

Karşınıza çıkan pencereden engelleyeceğiniz kişilerin isimlerini tek tek seçini. Bu işlemin ardından yapacağınız paylaşımlar seçilen kişilere gösterilmeyecektir.

Aynı adımları izleyerek daha sonra bu kişilerin engelini kaldırabilirsiniz.

WHATSAPP HİKAYE NASIL PAYLAŞILIR?

Whatsapp'ta henüz hikaye paylaşımı yapmamış kişiler tarafından sıkça araştırılan bir konudur. Çektiğiniz bir resmi ya da videoyu arkadaşlarınızla paylaşmak için izleyeceğiniz adımlar da çok basittir. Bunun için;

Whatsapp'ı açarak sol altta yer alan 'durum' sekmesine tıklayınız.

Daha sonra durumum yazan yerin üzerine tıklayınız.

Karşınıza gelen pencerede paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçerek hikayenizi başarıyla paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız hikaye 24 saat otomatik olarak silinecektir. Hikaye silindikten sonra bir daha fotoğraf ya da videonuza erişim sağlayamayacaksınız. Bu nedenle de fotoğrafı ya da videoyu kaybetmemek istiyorsanız bir kopyasını indirmeyi unutmayınız.