Whatsapp Hikaye İndirme - Whatsapp’ta Hikaye (Story) Nasıl İndirilir?

WhatsApp, son yıllarda kendini geliştirerek üye sayısında bir hayli yükseltti. Özellikle sesli konuşma ve görüntülü konuşma özelliğine kullanıcılarına sunan anlık mesajlaşma uygulaması hikaye paylaşma imkanı da sağlıyor. WhatsApp'ta paylaştığınız hikayeler ise 24 saat sonra kayboluyor. Bu nedenle WhatsApp'ta indirmek istediğiniz bir fotoğrafı 24 saat dolmadan indirmeniz gerekiyor. WhatsApp'ta hikaye indirme nasıl yapılır sorusu da bu noktada merak konusu oluyor. WhatsApp'ta hikaye indirme nasıl yapılır? İşte, WhatsApp'ta Store indirme işleminin detaylı anlatımı

WHATSAPP HİKAYE İNDİRME NASIL YAPILIR?

Whatsapp, Türkiye ve dünya üzerinden 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Başlarda yalnızca mesajlaşmaya imkan veren platform yıllar geçtikçe kendini yenileyerek birçok özelliği bünyesine kattı. Sesli konuşma, görüntülü konuşma derken hikaye paylaşma özelliği de getirildi. Sosyal medya kullanıcılarının çok sevdiği bu özellik Whatsapp kullanıcılarını da çok mutlu etti.

Hikayesinde beğendiği fotoğrafı indirmek isteyen birçok kişi ise Whatsapp hikaye indirme nasıl yapılır diye merak ederek arama motoru üzerinde araştırmalar yapıyor.

Whatsapp'ta arkadaşlarınızın paylaştığı bir fotoğafı indirmek için;

Whatsapp'ı açınız.

Hikayeler kısmına geliniz.

İndirmek istediğiniz hikayeyi doğrudan indirme imkanı yok ancak ekran görüntüsü alarak fotoğraflar galerinize kaydedebilirsiniz.

24 saat geçtikten sonra hikayelerin kaybolacağını da unutmayınız.

WHATSAPP HİKAYE ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Whatsapp'ta profil fotoğrafınızın yanında + işaret olacak.

Bu işarete dokunduğunuzda Whatsapp arkadaşlarınızın güncellemelerini görebilirsiniz.

Aynı zamanda sizde oradan fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz.

Arkadaşlarınızın fotoğraflarına yaptığınız yorumlar onlara mesaj olarak gidecektir.

Eklediğiniz bu fotoğraflar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek.