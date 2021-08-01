Yangının sembol ismi Merve Koçyiğit konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi

YANGININ SEMBOL İSMİ OLDU

Yangının başladığı günden bu yana orman işçileri ve itfaiye personelleri ile birlikte söndürme çalışmalarının içerisinde yer alan Merve Koçyiğit, azmi ile örnek oldu. Türkiye, Merve'yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı.