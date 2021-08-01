Yangınlara müdahalede en iyi ülkelerden biriyiz





YALAN HABERLER, KÜRESEL ISINMA KADAR TEHLİKELİ

Uzmanlar dünyanın dört bir yanında giderek artan doğal afetleri küresel ısınmayla ortaya çıkan iklim değişikliğine bağlıyor. Ancak Türkiye'de yangınlarda terör örgütlerinin geçmişte yaptıkları gibi bugün de sabotaj ile ormanları yok etme ihtimalleri de göz önünde tutuluyor. Uzmanlar yaşananlarla ilgili küresel ısınma kadar sosyal medya ve buna bağlantılı olarak basın organlarında yayılan yalan haberlere de dikkat çekiyor.