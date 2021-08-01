Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Edirne
'de bir kişi Yunanistan
tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü. Olay, dün 19.00 sıralarında Meriç
ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Durgun
, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp, bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri
üzerindeki adacığa gitti. Bu sırada Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.