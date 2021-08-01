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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Edirne'de bir kişi Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü. Olay, dün 19.00 sıralarında Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp, bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti. Bu sırada Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
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