12 saatte 131 deprem yaşandı

Muğla Datça
açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi
'nde saat 07.31'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41.22 kilometre olarak ölçüldü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. 5.5'lik depremin ardından küçük şiddetli birçok deprem meydana geldi. Saat 08.12'de merkez üssü yine Datça açıkları olan 4.2 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Muğla ve çevre illerde hissedilen bu deprem halkın sabah saatlerini sokakta geçirmesine sebep oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), açıklamasında, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0,8 olan 131 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.