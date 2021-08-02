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Giriş Tarihi: 2.8.2021 22:12

236  yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı

ABBAS ÇAKAR
236  yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı

Bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp  dolandırıcılık yapan ve 10 ayrı dosyadan  kesinleşmiş  236 yıl hapis cezası ile aranan A.E.Ş Darıca ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Farklı tarihlerde ve değişik illerde bilişim sistemlerini kullanarak 10 ayrı dolandırıcılık suçunu işlediği iddiası ile gözaltına alınan ve bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılaması devam eden A.E.Ş hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme 236 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile 25 bin lira para cezası verdi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlünün, Darıca İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli Polisi, sabah saatlerinde düzenlediği operasyon ile A.E.Ş'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

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236  yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı
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