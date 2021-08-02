4 yıl önce babasını dün de kardeşini öldüren zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre olay, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Ramazan Sinan Gezici'yi (49) sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Aile fertleri ile yapılan görüşmede Doğan Gezici'nin çıkan tartışma sonucu kardeşi Ramazan Sinan Gezici'yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.