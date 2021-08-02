Adım adım katilin peşinde

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşi cinayette 7 kişiyi öldüren 33 yaşındaki katil zanlısı Mehmet Altun'u arama çalışmaları sürüyor. Aracını terk ettiği Seydişehir
ilçesi yakınlarındaki dağlık araziye kaçtığı değerlendirilen zanlıyı bulmak için jandarma Özel Timleri ve Polis Özel Harekat da destek veriyor. Ayrıca jandarmanın iz takip köpekleri ve Adana
'dan getirilen polis iz takip köpeği de aramalara katıldı. Katil zanlısı Altun'un evinde yapılan aramada ele geçirilen kirli kıyafetler de hassas burun köpeklere koklatıldı. Aramalarda kadavra köpeklerinden de yararlanılıyor. Katil zanlısının olabileceği değerlendirilen arazide Ankara
'dan kalkan gece görüşlü termal kameralı İHA'lar, gece görüşlü drone'lar da kullanılıyor. Yerden de sürekli olarak polis eşliğinde 24 saat boyunca arazi taraması yapılıyor. Bozkır ilçesi
doğumlu katil zanlısının ilçede yaşayan yakınlarının evlerinde de aramalar yapıldığı belirtildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 8 aylık hamile olan eşinin de eşinin psikolojik olarak rahatsızlıkları olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadığı kaydedildi.
HAYATTA KALAN TEK FERT
Öte yandan 6 çocuk sahibi Dedeoğulları ailesinin İngiltere
'de yaşayan oğulları Çetin, Kurban Bayram'ı tatilini geçirmek için Konya'daki ailesinin yanına gelmişti. Çetin Dedeoğulları, katliamın olduğu gün öğle saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra 14.30 treniyle Ankara'ya gitti. İngiltere'ye gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'nda uçağının kalkmasını beklerken acı haberi alan Dedeoğulları, tekrar Konya'ya döndü. Çetin Dedeoğulları, "Ailenin tek hayatta kalan ferdi benim. Daha önce de ailemize saldırı olmuştu. 50-60 kişi aileme saldırmıştı. Bu saatten sonrası failin yakalanıp, adalete teslim edilmesi ve gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi. Dedeoğulları ailesinin akrabası Erol Şan, olayın Türk-Kürt kavgası olmadığını vurguladı.
'BİZİ BÖLEMEZSİNİZ'
Şan, "Daha önceki kavga nedeniyle olay yargıya taşınmıştı. Kimi cezaevine girdi, kimi dışarı çıktı. Bir insan nasıl bu kadar kin biriktirdi de kapıya geldi. Yaşar ağabey ona ne yaptı da bu kadar kin besledi. 7 insanımızı katletti. Tek bir canlı köpeğimiz kalıyor ona da 3 tane kurşun sıkıyor. 20 yıldır ben de Konya'dayım. Devletimiz yanımızdaydı, acımızı paylaştı. Bütün siyasilere de sesleniyorum; işi provokasyona dökmesinler. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın" diye konuştu. Olayla ilgili dün bir kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 14'e yükseldi.
İŞTE OLAY ANINDA GİYDİĞİ TİŞÖRT
Katil
zanlısı Mehmet Altun hakkında Türkiye genelinde yakalama kararı çıkartıldı. SABAH, katilin olay anında giydiği tişört ile çekilen fotoğrafını eşinin cep telefonunda buldu. Fotoğraf, Türkiye genelindeki tüm güvenlik birimlerine gönderildi. Halit TURAN
/ SABAH