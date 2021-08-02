Annesiyle tartışan babasını öldürdü

Kayseri
'de, 42 yaşındaki sağlık memuru Cuma Ali C
., evde boşanma aşamasında olduğu hemşire eşiyle tartıştığı sırada 15 yaşındaki kızı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kayseri Şehir Hastanesi
'nde sağlık memuru olarak görev yapan Cuma Ali C., evinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma Ali C.'nin 15 yaşındaki kızı C.C. mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Genç kızın kalbinden bıçakladığı babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, C.C.'yi gözaltına aldı.