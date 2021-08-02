Antalya Manavgat yangınında yürek yakan detay: İki hafta önce…

Pendik Belediyesi'nden bölgedeki çalışmalara katılan yıkama ekibinden Şaban Çakmaz, kaplumbağanın arkadaşları tarafından söndürme işlemlerinde ormanda bulunduğu ve kurtarılıp getirildiği belirtilerek, "Biz de burada veteriner arkadaşlara teslim edeceğiz, sağlığı yerinde bir şeyi yok gibi görünüyor. Sadece biraz serinleteceğiz" dedi. Kaplumbağa suyla serinletildikten sonra da veterinerlerin kontrolünde ıslak havluya sarıldı.