Antalya Manavgat yangınında yürek yakan detay: İki hafta önce…

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının 6'ncı gününde birçok mahalle küle döndü, yangının dün etkili olduğu Sırtköy'ü çevreleyen alandaki tüm ormanlık alanlar da zarar gördü. Sırtköy'de 3 ev de yanarken, dünkü yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürme işlemleri sırasında ormandan kaplumbağa kurtarılarak, mahalle merkezine getirildi.
Pendik Belediyesi'nden bölgedeki çalışmalara katılan yıkama ekibinden Şaban Çakmaz, kaplumbağanın arkadaşları tarafından söndürme işlemlerinde ormanda bulunduğu ve kurtarılıp getirildiği belirtilerek, "Biz de burada veteriner arkadaşlara teslim edeceğiz, sağlığı yerinde bir şeyi yok gibi görünüyor. Sadece biraz serinleteceğiz" dedi. Kaplumbağa suyla serinletildikten sonra da veterinerlerin kontrolünde ıslak havluya sarıldı.
ÖLEN KARDEŞİNDEN YADİGAR TAVŞANLARI DUMANDAN ETKİLENDİ
Köydeki Şule Alagöz ise veteriner hekimlere, 2 hafta önce denizde boğulan kardeşinden yadigar 2 tavşanını tedavi için getirdi. Tavşanların isimlerinin 'Rafet' ve 'Prenses' olduğunu belirten Alagöz, "2 hafta önce ölen kardeşim bakıyordu onlara, o yüzden çok değerliler. Kardeşim Barış Alagöz, 12 Temmuz'da kaybolup 15 Temmuz'da Evrenseki'de denizde boğulmuş olarak bulunmuştu" dedi.
Yangının evlerine gelmediğini ancak yoğun duman oluştuğunu anlatan Şule Alagöz, tavşanlardan 'Prenses'in özellikle dumandan etkilendiğini ve yerde kıvranıp bayıldığını söyledi.
Veteriner hekimler ve bölgedeki sağlık ekipleri, tavşanlara pet şişe kapağı ve avuçlarıyla önce su içirdi ardından göz damlası sıkıp, diğer tedavilerini yaptı.