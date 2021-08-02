Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'nın Demre ilçesindeki orman yangını söndürüldü
Giriş Tarihi: 2.8.2021 21:24

Antalya'nın Demre ilçesindeki orman yangını söndürüldü

AA
Antalya'nın Demre ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, yangına anında müdahale edildiğini söyledi.

Etkin bir çalışmayla yangının kısa sürede kontrol altına alındığını dile getiren Şatıroğlu, "Yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Risk oluşturacak bir durum söz konusu değil." dedi.

Şatıroğlu, bölge halkının da konuya çok duyarlı olduğunu belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'nın Demre ilçesindeki orman yangını söndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA