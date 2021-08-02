Aşkın: Annem, aşı sayesinde ayakta

Ünlü keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın
'ın koronavirüs teşhisi konan annesi Remziye Aşkın
, hastalığı atlattı. Twitter'da annesine 14 gün önce Kovid-19 teşhisi konduğunu ve temaslı olduğu için annesiyle birlikte karantinaya girdiklerini belirten Aşkın, aşı sayesinde annesinin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden normal hayatına döndüğünü söyledi. Aşkın, "Aşı sayesinde annem bugün ayaktadır. Dünya tarihinde bilime inanmayan, her türlü olayın altında komplo teorisi üreten kişiler olmuştur ve olacaktır. Onlar yüzünden annem koronavirüse yakalandı ve onlar yüzünden kim bilir kaç insan yakalanmaya ve belki de hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.