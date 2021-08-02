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Giriş Tarihi: 2.8.2021 17:09

Aydın'da da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

AA
Aydın'da da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Başalan Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgede bulunan mermer fabrikalarındaki kepçelerde yangının söndürülmesi için kullanılıyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek verdi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "İnşallah kontrol altına alınacak. Belediyenin her türlü imkanıyla seferber olduk." dedi.

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Aydın'da da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
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