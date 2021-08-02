Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:52

Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

DHA
Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

Aydos Ormanı'nda freni tutmadığı iddia edilen parke taşı yüklü kamyon gölete uçtu. Kamyon şoförü Tufan Algebi son anda kamyondan atlayarak kurtuldu.

Sancaktepe, Aydos Ormanı mesire alanındaki saat 12.00 sıralarında iddiaya göre 34 BGL 63 plakalı parke taşı yüklü kamyonun freni tutmadı. Sürücüsü Tufan Algebi'nin (58), hakimiyetini kaybettiği kamyon, taş duvarı yıkıp gölete uçtu. Sürücü Algebi, araçtan atlayarak kurtulurken, hafif şekilde yaralandı. Sürücü tedbir amacıyla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yakınında çalışan kepçe operatörü Hüseyin Bal, "Araba yukarıdan geldi. 'Körüğüm patlak. Bana bir taş getirin' dedi. Biz taş almaya gittik. Araba kendiliğinden aşağı uçtu. Durumu iyiydi. Ambulans geldi aldı gitti" dedi. Kamyonu göletten çıkarmak için çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA