Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Azra'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Kadın cinayetlerine karşı mücadele etmiş!
Giriş Tarihi: 2.8.2021 19:27

Azra'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Kadın cinayetlerine karşı mücadele etmiş!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Azra'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Kadın cinayetlerine karşı mücadele etmiş!

Antalya'da emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğduğu ardından da 5 parçaya ayırarak bavula koyup ormana gömdüğü Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Genç Azra, vahşice katledilmeden önce kendisiyle aynı kadere mahkum olan kadınlar için mücadele ettiği ortaya çıktı.

SABAH, okumak için gittiği Antalya'da emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın cinsel saldırısına uğradıktan sonra boğularak öldürülen ve 5 parçaya bölünerek bavula koyulduktan sonra Kepez'de ormanlık bir alanda gömülen Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ulaştı.

Azra'nın kadın cinayetlerine karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla panele katıldığı bu alanda çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

Genç kızın paylaştığı bir fotoğrafta, "Medyada Şiddet ve ve Kadın" isimli bir panele katıldığı ve "Şiddete sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Kadına şiddete karşı hep birlikte dur diyelim" yazılı broşür tuttuğu görülüyor.

Genç Azra'nın, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kadınlar için mücadele verdiği bu görüntülerin ardından vahşice katledilmesi yürekleri dağladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Azra'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Kadın cinayetlerine karşı mücadele etmiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA