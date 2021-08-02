Azra'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Kadın cinayetlerine karşı mücadele etmiş!

SABAH, okumak için gittiği Antalya'da emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın cinsel saldırısına uğradıktan sonra boğularak öldürülen ve 5 parçaya bölünerek bavula koyulduktan sonra Kepez'de ormanlık bir alanda gömülen Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ulaştı.

Azra'nın kadın cinayetlerine karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla panele katıldığı bu alanda çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

Genç kızın paylaştığı bir fotoğrafta, "Medyada Şiddet ve ve Kadın" isimli bir panele katıldığı ve "Şiddete sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Kadına şiddete karşı hep birlikte dur diyelim" yazılı broşür tuttuğu görülüyor.

Genç Azra'nın, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kadınlar için mücadele verdiği bu görüntülerin ardından vahşice katledilmesi yürekleri dağladı.