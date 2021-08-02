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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:35

Babasından sonra kardeşini de öldürdü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Babasından sonra kardeşini de öldürdü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki yıl önce babasını öldüren şahıs hapisten çıktıktan sonra şizofren hastası kardeşini sırtından vurarak öldürdü.

Olay İskenderun Muradiye Mahallesi 286 sok no 41 de meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri Ramazan Sinan Gezici'yi (49) sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Aile fertleri ile yapılan görüşmede ise iki yıl önce babasını öldüren Doğan Gezici çıkan tartışma sonucu kardeşi şizofren hastası Ramazan Sinan Gezici'yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığını öğrenen polis Doğan Gezici'nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Doğan Gezici'nin 2017 yılında da babası Yahya Gezici'yi öldürdüğü ve taksirli adam öldürme suçlamasından yargılandıktan sonra 2 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. Yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilen Doğan Gezici'nin yüzde 90 şizofreni raporu olan kardeşi Sinan Gezici'ye pompalı tüfekle sırtından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığını tespit eden polis katil kardeşi heryerde arıyor.

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Babasından sonra kardeşini de öldürdü
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