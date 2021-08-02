Bakan Kurum: Yaraları en hızlı şekilde saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, amalarının yaraları en hızlı şekilde sarmak olduğunu dile getirdi. Bakan Kurum tüm mahalle muhtarlari, vekiller, kaymakamlar, belediye başkanlarıyla vatandaşların yaralarını sarmak için seferberlik ruhu içinde gayret ettiklerini vurguladı. Devletin tüm imkanları ile sahada olduğunu anlatan Kurum, "Sahada bil fil yapılması gerekenler tespit edilecek ve tespit edilenler yapılacaktır. Hiçbir tereddütünüz olmasın. Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın İnşallah. Sizler bizlerin her zaman yanımızda oldunuz, destekçimiz oldunuz. Sizlerin ihtiyacı olan her şey yapmak için buradayız. Tüm mahallelerimiz dolaşarak yapılması gerekleri yerinde görmek hızlı bir şekilde müdahale etmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede inşallah bizim amacımız bu süreci çok kısa sürede neticenlendirmektir" dedi.

Bakan Kurum daha sonra AK Parti Antalya Milletvekili Senanur Çelik ve Alanya heyeti ile yangından etkilenen Bayır ve Takanlar mahallelerini ziyaret etti. Bakan Kurum Güzelbağ. Bayır, ve Takanlar mahallesinde inçelemelerinin ardından Alanya'dan ayrıldı.