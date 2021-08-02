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Giriş Tarihi: 2.8.2021 17:27

Başını havuz zemine çarpan genç hayatını kaybetti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Başını havuz zemine çarpan genç hayatını kaybetti

Hatay’da yüzme havuzunun beton zeminine başını çarparak yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol'un Yeşilköy Mahallesinde 21 yaşındaki Resul Bartu Kılınç, serinlemek için gittiği 1.5 metre derinliğindeki havuza baş aşağı yüksekten atladı.

Havuzdaki mesafeyi ayarlayamayan genç adam başını havuzun beton zeminine çarptı. Ağır yaralanan genç havuzdan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Resul Bartu Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Başını havuz zemine çarpan genç hayatını kaybetti
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