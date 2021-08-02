Başını havuz zemine çarpan genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol'un Yeşilköy Mahallesinde 21 yaşındaki Resul Bartu Kılınç, serinlemek için gittiği 1.5 metre derinliğindeki havuza baş aşağı yüksekten atladı.

Havuzdaki mesafeyi ayarlayamayan genç adam başını havuzun beton zeminine çarptı. Ağır yaralanan genç havuzdan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Resul Bartu Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.