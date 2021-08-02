Başkale yine sele teslim

Van'ın Başkale
ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi
önceki gün yaşanan selin ardından dün de yoğun sağanak sonrası sele maruz kaldı. Jandarmanın uyarı yapıp boşalttığı bölgede bazı evler sel nedeniyle hasar gördü. Başkale ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde önceki gün etkili olan sağanak, yaklaşık yarım saatin ardından bölgede sele neden oldu. Esenyamaç'ta evleri yıkılan Kader Yurtseven
(23), kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapılıp son anda kurtarıldı. Selde 10 büyükbaş hayvan öldü, bazı ev ve ahırlarda da hasar meydana geldi.
HAYVANLAR SUYA KAPILDI
Önceki gün yaşanan selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yeniden sağanak başladı. Yağışın ardından yaşanan selde bölgedeki bazı evler hasar gördü. Jandarma ekipleri sel öncesi bölgede yaşayanlara uyarılar yaparak mahalleyi boşaltıp, halkın güvenli alanlara geçmesini sağladı. Küçükbaş hayvanların da suya kapıldığı belirtilen sel ile ilgili olarak bölgeye gelen yetkililerin, inceleme yaptığı belirtildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
O ANLARI ANLATTI
BAŞKALE ilçesine
bağlı Esenyamaç köyünde sele kapılan Kader Yurtseven baygın halde bulundu. 23 yaşındaki genç kadın, kardeşlerini ararken sele kapıldığını, o anlarda aklının kardeşlerinde olduğunu belirtirken, suların bir anda her yanı kapladığını söyledi. Sel sırasında evden çıktığını anlatan Yurtseven, "Evden çıktım, kardeşimi ararken bir anda gelen suya kapılarak sürüklendim. Bir süre sürüklendikten sonra bir kadın beni çıkardı. Orada bayılmışım. Evimiz, hayvanlarımız yok oldu" dedi. Eşinin cezaevinde olduğunu, 8 çocuğuna devlet desteği ile baktığını söyleyen anne Semiha Yurtseven
ise "Evimiz sel suları altında kaldı. İneğimi hayvanlarımı kaybettim. Devlet desteği ile çocuklarıma bakıyordum. Devletimiz yaralarımızı sarıyor. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Devletin tüm kurumları ise bölgede çalışmalarını sürdürüyor.